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Удар по НПЗ в Татарстані був спільною операцією ГУР та СБУ, - джерела

Фото: ілюстративне (із соцмереж)
Автор: Дмитро Левицький, Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

Нічна атака на нафтопереробний завод (НПЗ) в Татарстані була спільною операцією Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Згідно з даними джерел, "бавовна" в Татарстані була спільною операцією СБУ та ГУР. Далекобійний дрон атакував установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа. 

Також зазначається, що потужність установки склала 8 млн тонн нафти. Це, зі свого боку, складає 2,6% від загальної річної переробки Російської Федерації на рік. Ба більше, вищезгаданий завод входить в 5-у найбільших НПЗ на території країни терориста. 

"Продовжуємо систематично працювати над тим, аби в Росії було все менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми й надалі перекриватимемо кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету Росії", - заявило джерело. 

Інше ж джерело додало, що "гуркіт" на російських об'єктах не лише продовжуватиметься, але й посилюватиметься. 

Ураження російських НПЗ

Починаючи з січня поточного року наша країна посилила удари по російській нафтовій інфраструктурі. Було завдано низку ударів по великих НПЗ. Станом на 15 березня, лише від початку 2024 року, проти російських НПЗ було здійснено 15 атак, а значних пошкоджень зазнали вісім заводів. 

Як розповідало CNN, для ударів по НПЗ Україна почала використовувати дрони, які обладнані штучним інтелектом (ШІ). Експерти вважають, що технологія перебуває лише на ранніх стадіях розвитку свого потенціалу.

Сьогодні, 2 квітня, окрім НПЗ в Татарстані також постраждав й ворожий  завод зі збірки "Шахедів".

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