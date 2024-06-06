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Удар по НПЗ у Ростовській області: ЗМІ показали супутникові знімки наслідків

Ростовська область, Четвер 06 червня 2024 21:27
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Удар по НПЗ у Ростовській області: ЗМІ показали супутникові знімки наслідків Фото: Новошахтинський НПЗ був атакований у ніч на 6 червня (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області був пошкоджений атакою дронів у ніч проти 6 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода в Telegram.

На супутниковому знімку, який оприлюднило видання, можна побачити слід від "прильоту" на території Новошахтинського НПЗ.

Журналісти нагадують, що удару було завдано по установці ЕЛОУ-АВТ-2,5, яка призначена для отримання зріджених вуглеводневих газів.

"Радіо Свобода" уточнює, що росіяни закрили одну з частин установки захисною сіткою на випадок атак дронів. Але такий "захист" не спрацював.

Варто зауважити, що Новошахтинський НПЗ є найбільшим постачальником нафтопродуктів у південній частині Росії.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, вночі в мережі з'явилася інформація про атаку на Новошахтинський НПЗ. Telegram-канали публікували відповідні відео.

Місцеві жителі спочатку почули низку вибухів, а потім на території заводу почалася пожежа.

Зазначимо, що дрони вже атакували Новошахтинський НПЗ раніше. Один із ударів стався 13 березня цього року. Тоді роботу НПЗ призупиняли.

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НПЗ Ростовская область Війна в Україні Атака дронів
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