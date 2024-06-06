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Удар по НПЗ в Ростовской области: СМИ показали спутниковые снимки последствий

Ростовская область, Четверг 06 июня 2024 21:27
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Удар по НПЗ в Ростовской области: СМИ показали спутниковые снимки последствий Фото: Новошахтинский НПЗ был атакован в ночь на 6 июня (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области был поврежден атакой дронов в ночь на 6 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" в Telegram.

На спутниковом снимке, который обнародовало издание, можно заметить след от "прилета" на территории Новошахтинского НПЗ.

Журналисты напоминают, что удар был нанесен по установке ЭЛОУ-АВТ-2,5, которая предназначена для получения сжиженных углеводородных газов.

"Радио Свобода" уточняет, что россияне закрыли одну из частей установки защитной сеткой на случай атак дронов. Но такая "защита" не сработала.

Стоит заметить, что Новошахтинский НПЗ является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в южной части России.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 6 июня, ночью в сети появилась информация об атаке на Новошахтинский НПЗ. Telegram-каналы публиковали соответствующие видео.

Местные жители сначала услышали ряд взрывов, а затем на территории завода начался пожар.

Отметим, что дроны уже атаковали Новошахтинский НПЗ ранее. Один из ударов произошел 13 марта этого года. Тогда работу НПЗ приостанавливали.

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НПЗ Ростовская область Война в Украине Атака дронов
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