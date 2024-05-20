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Удар по НПЗ у Краснодарському краї: ЗМІ розповіли про наслідки атаки

Фото: в ЗМІ розповіли про наслідки атаки на НПЗ у Краснодарському краї (МНС Росії)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок атаки на Слов'янський нафтопереробний завод (НПЗ) в Краснодарському краї було пошкоджено щонайменше одну установку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радио Свобода".

Як розповів представник компанії "Слов'янськ ЕКО", масштаби пошкоджень невідомі. 

Видання нагадує, що у ніч на 19 травня влада Краснодарського краю заявила про падіння БпЛА на території заводу. Водночас стверджувалось, що загоряння, пошкоджень, чи постраждалих не було. Зокрема ворог заявив, що загалом нібито впали шість дронів. 

Пізніше директор з комплексної безпеки групи компаній "Слов'янськ ЕКО" Едуард Труднєв відзначив, що на території НПЗ є видимі руйнування, у зв'язку з чим роботу заводу було призупинено. 

Удар по аеродрому 

Зокрема влада Краснодарського краю заявила й про атаку на військовий аеродром в станиці Кущівська. Щонайменше три дрони досягли своїх цілей. Згідно з даними Astra, внаслідок атаки були пошкоджені Су-27, а також інфраструктура аеродрому. 

"Це вже друга атака безпілотників на військовий аеродром у Кущівській і Слов'янський НПЗ за останні три тижні. Тоді на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ було пошкоджено сепаративну установку, виникла сильна пожежа", - додає "Радіо Свобода". 

Атаки на НПЗ Росії 

Останні місяці Україна посилила атаки на НПЗ країни-терориста. В кінці березня, як писало Financal Times, Сполучені Штати Америки (США) закликали Київ припинити удари через побоювання щодо ризику зростання світових цін на нафту. 

Також додамо, що перша атака на Слов'янський НПЗ відбулась у кінці квітня. 

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