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Удар по НПЗ в Краснодарском крае: СМИ рассказали о последствиях атаки

Фото: в СМИ рассказали о последствиях атаки на НПЗ в Краснодарском крае (МЧС России)
Автор: Сергей Пышкин

В результате атаки на Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае была повреждена по меньшей мере одна установка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как рассказал представитель компании "Славянск ЭКО", масштабы повреждений неизвестны. 

Издание напоминает, что в ночь на 19 мая власти Краснодарского края заявили о падении БпЛА на территории завода. В то же время утверждалось, что возгорания, повреждений или пострадавших не было. В частности враг заявил, что в целом якобы упали шесть дронов. 

Позже директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев отметил, что на территории НПЗ есть видимые разрушения, в связи с чем работа завода была приостановлена. 

Удар по аэродрому

В частности власти Краснодарского края заявили и об атаке на военный аэродром в станице Кущевская. По меньшей мере три дрона достигли своих целей. Согласно данным Astra, в результате атаки были повреждены Су-27, а также инфраструктура аэродрома. 

"Это уже вторая атака беспилотников на военный аэродром в Кущевской и Славянский НПЗ за последние три недели. Тогда на аэродроме было поражено несколько самолетов, а на НПЗ была повреждена сепаративная установка, возник сильный пожар", - добавляет "Радио Свобода". 

Атаки на НПЗ России

В последние месяцы Украина усилила атаки на НПЗ страны-террориста. В конце марта, как писало Financal Times, Соединенные Штаты Америки (США) призвали Киев прекратить удары из-за опасений риска роста мировых цен на нефть.

Также добавим, что первая атака на Славянский НПЗ произошла в конце апреля.

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