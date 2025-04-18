Удар невідомого дрона по Миколаєву: масштабна пожежа знищила склади (фото наслідків)

Як поінформували надзвичайники, напередодні ввечері окупанти атакували Миколаїв за допомогою "дрона невстановленого типу".

Зазначається, що в результаті ворожої атаки спалахнули склади з побутовими товарами приватного підприємства.

"Через велику кількість легкозаймистих матеріалів площа пожежі сягнула 700 кв.м. До її ліквідації залучили 50 рятувальників і 9 одиниць техніки", - розповіли в ДСНС.

Також у Службі зазначили, що попри складні умови - пожежу вдалося повністю загасити.

У ДСНС розповіли, що обійшлося без загиблих та постраждалих.

Крім того, були оприлюднені фото наслідків ворожого дронового удару по Миколаєву ввечері 17 квітня.

Удар невідомим дроном по Миколаєву

Як повідомлялося раніше, ввечері у Миколаєві пролунав вибух на тлі загрози дронових атак.

Представники місцевої влади розповіли, що був "приліт" реактивного БПЛА невідомого типу, та інформували про пожежу внаслідок обстрілу.

За попередніми даними, передали в ОВА, постраждалих через ворожий обстріл не було. Також повідомлялося, що на місці влучання працюють всі необхідні служби.