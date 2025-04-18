Удар невідомого дрона по Миколаєву: масштабна пожежа знищила склади (фото наслідків)

У Миколаєві ліквідували сильну пожежу після російського дронового обстрілу напередодні. Надзвичайники уточнили наслідки атаки та показали фото з місця події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як поінформували надзвичайники, напередодні ввечері окупанти атакували Миколаїв за допомогою "дрона невстановленого типу".
Зазначається, що в результаті ворожої атаки спалахнули склади з побутовими товарами приватного підприємства.
"Через велику кількість легкозаймистих матеріалів площа пожежі сягнула 700 кв.м. До її ліквідації залучили 50 рятувальників і 9 одиниць техніки", - розповіли в ДСНС.
Також у Службі зазначили, що попри складні умови - пожежу вдалося повністю загасити.
У ДСНС розповіли, що обійшлося без загиблих та постраждалих.
Крім того, були оприлюднені фото наслідків ворожого дронового удару по Миколаєву ввечері 17 квітня.
Як повідомлялося раніше, ввечері у Миколаєві пролунав вибух на тлі загрози дронових атак.
Представники місцевої влади розповіли, що був "приліт" реактивного БПЛА невідомого типу, та інформували про пожежу внаслідок обстрілу.
За попередніми даними, передали в ОВА, постраждалих через ворожий обстріл не було. Також повідомлялося, що на місці влучання працюють всі необхідні служби.
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