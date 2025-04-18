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Удар неизвестного дрона по Николаеву: масштабный пожар уничтожил склады (фото последствий)

Фото: последствия дроновой атаки РФ на Николаев 17 апреля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве ликвидировали сильный пожар после российского дронового обстрела накануне. Чрезвычайники уточнили последствия атаки и показали фото с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как проинформировали чрезвычайники, накануне вечером оккупанты атаковали Николаев с помощью "дрона неустановленного типа".

Отмечается, что в результате вражеской атаки вспыхнули склады с бытовыми товарами частного предприятия.

"Из-за большого количества легковоспламеняющихся материалов площадь пожара достигла 700 кв.м. К его ликвидации привлекли 50 спасателей и 9 единиц техники", - рассказали в ГСЧС.

Также в Службе отметили, что несмотря на сложные условия - пожар удалось полностью потушить.

В ГСЧС рассказали, что обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, были обнародованы фото последствий вражеского дронового удара по Николаеву вечером 17 апреля.

 

Удар неизвестным дроном по Николаеву

Как сообщалось ранее, вечером в Николаеве прогремел взрыв на фоне угрозы дроновых атак.

Представители местной власти рассказали, что был "прилет" реактивного БПЛА неизвестного типа, и информировали о пожаре в результате обстрела.

По предварительным данным, передали в ОВА, пострадавших из-за вражеского обстрела не было. Также сообщалось, что на месте попадания работают все необходимые службы.

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НиколаевПожарАтака дронов