Удар по нафтобазі у Волгоградській області: з'явилися фото зі супутника

Удар дронів по нафтобазі у Волгоградській області, що стався 9 липня, був вкрай точним. Із пожежею на об'єкті росіяни справлялися понад добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Супутникові знімки показують, що обидва БПЛА точно вразили два розташовані на невеликій відстані один від одного комплексу ємностей з паливом - загалом 7 ємностей.

Як уточнює видання, лише вранці в середу, 10 липня, місцевим рятувальникам вдалося загасити пожежу на нафтобазі в місті Калач-на-Дону, яка почалася після удару українських дронів більше доби тому, в ніч на 9 липня.