Удар по нефтебазе в Волгоградской области: появились фото со спутника

Удар дронов по нефтебазе в Волгоградской области, произошедший 9 июля, был крайне точным. С пожаром на объекте россияне справлялись больше суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

Спутниковые снимки показывают, что оба БПЛА точно поразили два расположенных на небольшом расстоянии друг от друга комплекса емкостей с топливом - в общей сложности 7 емкостей.

Как уточняет издание, лишь утром в среду, 10 июля, местным спасателям удалось потушить пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону, начавшийся после удара украинских дронов более суток назад, в ночь на 9 июля.