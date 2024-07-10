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Удар по нефтебазе в Волгоградской области: появились фото со спутника

Россия, Среда 10 июля 2024 13:05
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Удар по нефтебазе в Волгоградской области: появились фото со спутника Фото: пожар на нефтебазе в Волгоградской области тушили больше суток (иллюстрация/t.me mchs_official)
Автор: Наталия Гурковская

Удар дронов по нефтебазе в Волгоградской области, произошедший 9 июля, был крайне точным. С пожаром на объекте россияне справлялись больше суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Спутниковые снимки показывают, что оба БПЛА точно поразили два расположенных на небольшом расстоянии друг от друга комплекса емкостей с топливом - в общей сложности 7 емкостей.

Как уточняет издание, лишь утром в среду, 10 июля, местным спасателям удалось потушить пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону, начавшийся после удара украинских дронов более суток назад, в ночь на 9 июля.

Что известно об ударе

В российском городе Калач-на-Дону (Волгоградская область) из-за атаки беспилотников 9 июля произошел пожар на нефтяном объекте.

Местніе СМИ сообщали о якобы серии взрывов, которых случилось около десяти. Кроме того, Калач-на-Дону атаковали якобы по меньшей мере 5 дронов, которые "летели один за другим".

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