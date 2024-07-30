Удар по нафтобазі у Курській області 28 липня: з'явився супутниковий знімок наслідків

Що передувало

Нагадаємо, 28 липня у Курській області прогриміли вибухи. У місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація про атаку дронів.

На цьому фоні було відомо про кілька пожеж - у Медвенському та Курському районах. Також пожежа розпочалася і на нафтобазі "Польова".

Пізніше Генштаб ЗСУ заявив, що вночі було завдано удару по нафтобазі "Польова", внаслідок чого почалася пожежа.

До речі, сьогодні, 30 липня, стало відомо про атаку СБУ на ще одну нафтобазу в Курській області.

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