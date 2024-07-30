Удар по нефтебазе в Курской области 28 июля: появился спутниковый снимок последствий

Украинские защитники 28 июля нанесли удар по нефтебазе "Полевая" в Курской области. Появился спутниковый снимок последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" в Telegram.
Издание показало спутниковый снимок нефтебазы "Полевая" по состоянию на 29 июля, где виден пожар. Таким образом, спасатели не смогли ликвидировать пламя за более чем сутки.
Журналисты напоминают, что и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов жаловался на загорание трех резервуаров с топливом после удара.
Напомним, 28 июля в Курской области прогремели взрывы. В местных Telegram-каналах появилась информация об атаке дронов.
На этом фоне было известно о нескольких пожарах - в Медвенском и Курском районах. Также пожар начался и на нефтебазе "Полевая".
Позже Генштаб ВСУ заявил, что ночью был нанесен удар по нефтебазе "Полевая", в результате чего начался пожар.
К слову, сегодня, 30 июля, стало известно об атаке СБУ на еще одну нефтебазу в Курской области.
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