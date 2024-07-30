Удар по нефтебазе в Курской области 28 июля: появился спутниковый снимок последствий

Что предшествовало

Напомним, 28 июля в Курской области прогремели взрывы. В местных Telegram-каналах появилась информация об атаке дронов.

На этом фоне было известно о нескольких пожарах - в Медвенском и Курском районах. Также пожар начался и на нефтебазе "Полевая".

Позже Генштаб ВСУ заявил, что ночью был нанесен удар по нефтебазе "Полевая", в результате чего начался пожар.

К слову, сегодня, 30 июля, стало известно об атаке СБУ на еще одну нефтебазу в Курской области.

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