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Удар по нефтебазе в Курской области 28 июля: появился спутниковый снимок последствий

Иллюстративное фото: украинские воины ударили по нефтебазе в Курской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники 28 июля нанесли удар по нефтебазе "Полевая" в Курской области. Появился спутниковый снимок последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" в Telegram.

Издание показало спутниковый снимок нефтебазы "Полевая" по состоянию на 29 июля, где виден пожар. Таким образом, спасатели не смогли ликвидировать пламя за более чем сутки. 

Фото: спутниковый снимок пожара на нефтебазе "Полевая" (t.me/svoboda_radio)

Журналисты напоминают, что и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов жаловался на загорание трех резервуаров с топливом после удара. 

Что предшествовало

Напомним, 28 июля в Курской области прогремели взрывы. В местных Telegram-каналах появилась информация об атаке дронов.

На этом фоне было известно о нескольких пожарах - в Медвенском и Курском районах. Также пожар начался и на нефтебазе "Полевая".

Позже Генштаб ВСУ заявил, что ночью был нанесен удар по нефтебазе "Полевая", в результате чего начался пожар.

К слову, сегодня, 30 июля, стало известно об атаке СБУ на еще одну нефтебазу в Курской области.

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