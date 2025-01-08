Удар по нафтобазі в Енгельсі: пожежа триває вже понад 14 годин, чути нові вибухи

Аеродром "Енгельс-2"

Зауважимо, що аеродром "Енгельс-2" розташований неподалік однойменного міста Енгельс у Саратовській області, приблизно за 700 кілометрів від території, підконтрольної Україні.

Цей аеродром є однією з найбільших авіабаз Росії, на якій базуються стратегічні бомбардувальники, зокрема Ту-95МС і Ту-160.

Авіабаза "Енгельс-2" вже неодноразово ставала мішенню для атак з боку України. Зокрема, 5 грудня 2022 року під час вибухів було пошкоджено два Ту-95МС. За інформацією ГУР Міноборони, атаку здійснили українські безпілотники Ту-141 "Стриж", начинені вибухівкою.

Нічна атака на Енгельс

Нагадаємо, що вночі 8 січня в Енгельсі Саратовської області пролунали вибухи. Бусаргін заявив про атаку дронів. За його словами, було пошкоджене промислове підприємство.

У мережі публікували кадри сильної пожежі. Російські пабліки писали, що було уражене нафтосховище на авіабазі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.