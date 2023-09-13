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Удар по морському заводу Севастополя. Міноборони РФ визнало пошкодження 2 кораблів

Фото: в окупованому Севастополі внаслідок удару по морському заводу було пошкоджено два кораблі (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Севастополі внаслідок ударів і вибухів із пожежею на території морського заводу в ніч проти 13 вересня було пошкоджено щонайменше два кораблі російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони РФ.

У відомстві країни-агресора стверджують, що цієї ночі було завдано "удару десятьма крилатими ракетами" по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі, а також "трьома безекіпажними катерами по групі кораблів Чорноморського флоту на переході морем".

У цій атаці російське Міноборони звинувачує Україну.

Також у заяві розповідається про нібито збиття 7 ракет засобами ППО, а також знищення всіх морських БПЛА патрульним кораблем окупантів "Василь Биков".

"В результаті влучання крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті", - розповіли в Міноборони РФ.

Потужні вибухи у Севастополі вночі 13 вересня

Нагадаємо, що цієї ночі в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи - на місці зчинилася пожежа в районі Південної бухти - в районі морського заводу. Місцеві жителі в мережі писали про щонайменше сім таких вибухів.

Крім того, близько четвертої ранку жителі Севастополя говорили про повторні вибухи та стрілянину. Місцеві пабліки повідомляли про можливу атаку БПЛА. Також повідомлялося про сильну пожежу на Корабельній стороні Севастополя.

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