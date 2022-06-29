Удар по многоэтажке в Николаеве: два человека погибли и трое ранены

Известно, что пострадал один из спасателей.

"Два человека погибли и трое раненых в Николаеве в результате удара по жилой многоэтажке. Также ранение получил спасатель", - говорится в сообщении.

Напомним, утром в Николаеве прозвучали мощные взрывы. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что на места идет поисково-спасательная работа. Работают спасатели, медики и коммунальщики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.