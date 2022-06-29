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Удар по многоэтажке в Николаеве: два человека погибли и трое ранены

Фото: Россия ударила ракетой по многоэтажке в Николаеве (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В результате ракетного удара по многоэтажке в Николаева погибли два человека, еще трое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

Известно, что пострадал один из спасателей.

"Два человека погибли и трое раненых в Николаеве в результате удара по жилой многоэтажке. Также ранение получил спасатель", - говорится в сообщении.

Напомним, утром в Николаеве прозвучали мощные взрывы. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что на места идет поисково-спасательная работа. Работают спасатели, медики и коммунальщики.

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Николаев