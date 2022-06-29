Удар по багатоповерхівці в Миколаєві: двоє осіб загинули і троє поранені

Відомо, що постраждав один з рятувальників.

"Дві людини загинули і троє поранених в Миколаєві в результаті удару по житловій багатоповерхівці. Також поранення отримав рятувальник", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що на місця йде пошуково-рятувальна робота. Працюють рятувальники, медики та комунальники.

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