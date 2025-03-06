Удар по Кривому Рогу. Під обстріл потрапили волонтери, серед них іноземці, - Зеленський

Глава держави зазначив, що усю ніч тривала рятувальна операція в Кривому Розі на місці російського ракетного удару. Окупанти вдарили балістикою по готелю.



"Буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів. Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким", - заявив президент.

Внаслідок атаки понад 30 осіб були поранені. Зеленський додав, що пошкоджено ударом багато цивільних об’єктів навколо готелю. Рятувальники та відповідні служби досі працюють на місці.

"Дякую працівникам ДСНС України, Національної поліції, медикам, зокрема працівникам "екстренки", та всім, від чиєї роботи залежить життя людей. І не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя", - наголосив він.