Удар по критичній інфраструктурі у Черкасах: виникла пожежа, фото наслідків

Російські дрони в ніч на 25 січня поцілили у критичну інфраструктуру у Черкаській області. Внаслідок цього виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

"Минулося без постраждалих, однак є пошкодження приватних та багатоквартирних житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ДСНС, внаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 200 квадратних метрів.

Нічний обстріл України

В ніч на 25 січня російські війська випустили по Україні дві авіаційні ракети Х-59/Х-69, а також 61 дрон. Сили ППО знищили дві ракети та 46 дронів. Ще 15 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

У Київській області внаслідок атаки була пошкоджена багатоповерхівка у місті Вишневе. Також в іншому районі області горіло підприємство.

Крім того, як повідомила місцева влада, внаслідок нальоту "Шахедів" частина споживачів у Черкасах знеструмлена.

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