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Удар по Краматорську: зруйновано під'їзд, з-під завалів дістали постраждалих

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Краматорськ, Четвер 02 лютого 2023 02:54
Удар по Краматорську: зруйновано під'їзд, з-під завалів дістали постраждалих Фото: внаслідок ракетного удару в Краматорську зруйновано під'їзд будинку (t.me/dsns_telegram)
Автор: Артур Родивилов

Внаслідок російського ракетного удару в Краматорську зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку з подальшим займанням припаркованих автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

Станом на 01:00 2 лютого унаслідок обстрілу підрозділами ДСНС деблоковано тіла 3 загиблих та 2 особи врятовано.

Травмовано 21 особу, з них 8 осіб госпіталізовано. Займання автомобілів ліквідовано. Розгорнуть пункт обігріву.

До рятувальних робіт залучено 145 осіб та 17 одиниць техніки.

Раніше стало відомо, що російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Краматорську з використанням "Іскандеру".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Краматорську та наголосив, що всіх, хто причетний до ракетного удару по будинку в Краматорську, буде знайдено та покарано.

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