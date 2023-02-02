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Удар по Краматорску: разрушен подъезд, из-под завалов достали пострадавших

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Краматорск, Четверг 02 февраля 2023 02:54
Удар по Краматорску: разрушен подъезд, из-под завалов достали пострадавших Фото: в результате ракетного удара в Краматорске разрушен подъезд дома (t.me/dsns_telegram)
Автор: Артур Родивилов

В результате российского ракетного удара в Краматорске разрушен с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома с последующим возгоранием припаркованных автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

По состоянию на 01:00 2 февраля в результате обстрела подразделениями ГСЧС деблокированы тела 3 погибших и 2 человека спасены.

Травмирован 21 человек, из них 8 человек госпитализированы. Возгорание автомобилей ликвидировано. Развернут пункт обогрева.

К спасательным работам привлечены 145 человек и 17 единиц техники.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Краматорске с использованием "Искандера".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Краматорску и подчеркнул, что все, кто причастен к ракетному удару по дому в Краматорске, будут найдены и наказаны.

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Краматорск
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