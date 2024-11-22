Удар комплексом "Кедр" по Дніпру. У ГУР розповіли, скільки таких ракет може мати Росія

"Якщо це дослідницько-бойове використання, то мінімум десять ракет буде", - сказав він.

За словами Скібіцького, для того, щоб запустити ракету у серійне виробництво, потрібно провести мінімум десять випробувань.

"Ми це бачили на "Булаві" морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків", - пояснив представник української розвідки.