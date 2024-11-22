Удар комплексом "Кедр" по Днепру. В ГУР рассказали, сколько таких ракет есть у России

"Если это исследовательско-боевое использование, то минимум десять ракет будет", - сказал он.

По словам Скибицкого, для того чтобы запустить ракету в серийное производство, нужно провести минимум десять испытаний.

"Мы это видели на "Булаве" морского базирования, когда была половина успешных, а половина неуспешных пусков", - пояснил представитель украинской разведки.