Удар по колоні під Запоріжжям: кількість постраждалих зросла до 118

"Вчора ворог здійснив ракетний обстріл пункту виїзду цивільних авто із Запоріжжя на тимчасово окуповані території. 118 людей постраждали, з них 30 загинули", - розповів Федоров.

За його словами, серед жертв є дві дитини. Також загинув мелітопольський волонтер, який евакуював сотні людей з окупації. Ще один волонтер - у лікарні у тяжкому стані.

Нагадаємо, вчора вранці російські війська завдали удару по цивільній колоні, яка стояла в черзі на виїзді із Запоріжжя, аби виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів.

Як згодом повідомили в МВС російські окупанти здійснили цю терористичну атаку новими ракетами С-300.

Додамо, що СБУ вже почала розслідувати обстріл росіянами гуманітарної колони.

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