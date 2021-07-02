"Удар" Кличко заявил о недопустимости повышения налогов для украинцев

Об этом заявил представитель партии в Киевсовете Андрей Странников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

По его словам, из законопроекта №5600 ко второму чтению необходимо изъять нормы, предусматривающие повышение налогов для граждан.

"УДАР Виталия Кличко" не поддерживает усиление налогового давления на украинских граждан, фермеров, а также на малый и средний бизнес. Мы настаиваем на том, что ко второму чтению в законопроекте должны оставить только нормы, касающиеся олигархов и убрать все изменения для рядовых украинцев. Уверенны, этот вопрос станет настоящим тестом на адекватность народных избранников. В условиях пандемии государство должно поддерживать своих граждан и стимулировать бизнес, а не пытаться выжать из них последние соки", - написал депутат.

Он отметил, что Верховная Рада должна изъять из законопроекта нормы относительно обложения НДС сделок по купле-продаже недвижимости, повышения ставки НДФЛ на сделки по продаже квартир, снижения площади земли, доход от продажи урожая с которой не облагается - с 2 га до 0, 5 га, введения понятия минимального налогового обязательства (МПЗ) для фермерских хозяйств.