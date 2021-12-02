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"Удар" Кличко требует ветировать налоговый закон

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 18:40
"Удар" Кличко требует ветировать налоговый закон Фото: руководитель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В законопроекте №5600 осталось много норм, которые значительно усложнят жизнь предпринимателей и всех украинцев. "УДАР Виталия Кличко" настаивает, что он должен быть ветирован президентом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя исполкома "УДАРа Виталия Кличко" Артура Палатного.

"УДАР Виталия Кличко" настаивает: этот закон должен быть ветирован президентом. А власть должна начать широкий общественный диалог с представителями малого и среднего предпринимательства. Приоритетом для власти должно стать создание дополнительных стимулов развития, а не усиление налогового давления на предпринимателей", - заявил Палатный.

Он отметил: несмотря на то, что ряд скандальных норм были исключены из проекта до второго чтения, однако в нем до сих пор остаются положения, которые усиливают давление на бизнес и всех украинцев. В частности, фермер или владелец участка должны платить государству минимум 5% стоимости земли, независимо от того, получили ли прибыль. Крестьяне вынуждены будут платить 18% налога на доходы за продажу продуктов, выращенных в своем огороде возле дома, если получат от этого более 78 тыс. грн. Каждый должен платить 18% НДФЛ с продажи второй и третьей квартиры за год и т.д.

"Власть забывает, что вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет, по разным оценкам, от 49 до 55%, а с учетом работников - более 60%. Усиление фискального давления ни в коем случае не приведет к увеличению ВВП и развитию экономики", - подчеркнул Палатный.

"УДАР Виталия Кличко" в экономической программе партии сформулировал предложения, как поддержать бизнес и оживить экономику, отметил Палатный. В частности, УДАР предлагает установить равные налоговые правила для всех, без льгот для крупного бизнеса. Усовершенствовать антимонопольное законодательство и наладить эффективную работу АМКУ без учета "особых интересов крупного бизнеса". Завершить судебную реформу и четко соблюдать обязательства перед иностранными инвесторами.

Как сообщалось, ранее Палатный заявлял, что у общин должны остаться бюджеты развития.

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Артур Палатный
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