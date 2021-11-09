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У общин должны остаться бюджеты развития, - Палатный

Новина українською →
Киев, Вторник 09 ноября 2021 11:55
У общин должны остаться бюджеты развития, - Палатный Фото: глава исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Наталия Гурковская

Громады должны иметь возможность самостоятельно планировать бюджеты и распоряжаться предназначенными для этого средствами. Изменения в Бюджетный кодекс, предложенные правительственным законопроектом №6062, могут лишить их такой возможности. Достижения децентрализации будут обесценены, а местные бюджеты - разбалансированы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы исполкома "УДАРа Виталия Кличко" Артура Палатного.

"Этот законопроект предполагает, что источники финансирования доходов бюджета развития должны быть перенесены в общий фонд бюджета. Это означает, что средства, предназначенные для развития громад, будут тратиться на текущие расходы – фонд заработной платы, содержание и т.д. Проект закона позволяет забирать у громад неиспользованные остатки образовательной государственной субвенции. Таким образом, у местного самоуправления не будет возможности накапливать деньги на дорогостоящие проекты развития", - написал Палатный на своей странице в Facebook.

Кроме того, Палатный обращает внимание, что законопроект №6062 значительно расширяет контрольные функции Министерства финансов и госадминистраций. Чиновники смогут, например, останавливать бюджетные решения местных советов через суд, отмечает он.

"УДАР Виталия Кличко" считает, что бюджеты развития территориальных громад должны оставаться неприкосновенными.

"Власть не должна вмешиваться в планы развития органов местного самоуправления. Громады лучше знают, на что направлять средства из бюджета развития, и не должны быть зависимыми от центра или судебных решений. Бюджеты развития громад - это путь к построению сильных громад и повышению благосостояния украинских семей. Именно сильные громады формируют фундамент сильного государства. Решения власти должны помогать, а не мешать развитию громад", - подчеркнул Артур Палатный.

Как сообщалось, ранее Палатный озвучивал предложение "УДАРа Виталия Кличко" внести ряд поправок ко второму чтению законопроекта №5600, чтобы не допустить подорожания недвижимости для граждан.

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Артур Палатный
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