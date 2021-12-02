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"Удар" Кличка вимагає ветувати податковий закон

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 18:40
"Удар" Кличка вимагає ветувати податковий закон Фото: керівник виконкому "УДАРу Віталія Кличка" Артур Палатний (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

В законопроекті №5600 залишилось багато норм, які значно ускладнять життя підприємців та всіх українців. "УДАР Віталія Кличка" наполягає, що він має бути ветований президентом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника виконкому "УДАРу Віталія Кличка" Артура Палатного.

"УДАР Віталія Кличка" наполягає: цей закон має бути ветований президентом. А влада має розпочати широкий суспільний діалог з представниками малого та середнього підприємництва. Пріоритетом для влади має стати створення додаткових стимулів розвитку, а не посилення податкового тиску на підприємців", - заявив Палатний.

Він зауважив: попри те, що низка скандальних норм були виключені із проєкту до другого читання. Проте в ньому досі залишаються положення, які посилюють тиск бізнес та всіх українців. Зокрема, фермер чи власник ділянки мають платити державі мінімум 5% від вартості землі, незалежно від того, чи отримав прибуток. Селяни змушені будуть платити 18% податку на доходи за продаж продуктів, вирощених на своєму городі біля будинку, якщо отримають з цього більше 78 тис. грн. Кожен має платити 18% ПДФО з продажу другої та третьої квартири за рік тощо.

"Влада забуває, що внесок малого і середнього бізнесу у ВВП країни складає, за різними оцінками, від 49 до 55%, а з урахуванням працівників - понад 60%. Посилення фіскального тиску у жодному разі не призведе до збільшення ВВП та розвитку економіки", - підкреслив Палатний.

"УДАР Віталія Кличка" в економічній програмі партії сформулював пропозиції, як підтримати бізнес та оживити економіку, зазначив Палатний. Зокрема, "УДАР" пропонує встановити рівні податкові правила для всіх, без пільг для великого бізнесу. Вдосконалити антимонопольне законодавство і налагодити ефективну роботу АМКУ, без врахування "особливих інтересів великого бізнесу". Завершити судову реформу і чітко дотримуватись зобов’язань перед іноземними інвесторами.

Як повідомлялося, раніше Палатний заявляв, що у громад мають залишитися бюджети розвитку.

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Артур Палатний
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