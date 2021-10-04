"УДАР" Кличко требует увеличить в бюджете-2022 финансирование медицины до 5% ВВП

Проект госбюджета-2022 нужно скорректировать и направить на медицину не менее 5%, как предусмотрено законодательством. Надлежащее финансирование отрасли - это вопрос сохранения жизни и здоровья людей и возможность продолжить начатые реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "УДАРа Виталия Кличко", опубликованном на сайте партии в Международный день врача.

"За два года пандемии власть так и не поняла, что надлежащий уровень финансирования медицинской отрасли - это вопрос национальной безопасности страны. В результате здравоохранение у нас еще остается недофинансированным. В проекте бюджета на следующий год расходы медицинской отрасли запланировано в размере 3,5% ВВП. А по закону "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", должны составлять не менее 5% ВВП. Таким образом, в 2022 году медицинская отрасль должна получить не 193, а 268 млрд грн.", - говорится в заявлении.

В "УДАРе" подчеркивают: недофинансирование медицины ставит под угрозу способность медицинской системы адекватно реагировать на угрозы, связанные с пандемией. И снова откладывает на неопределенный срок завершение медицинской реформы в части повышения зарплат врачам узкой специализации и медицинскому персоналу.

"УДАР Виталия Кличко" настаивает, что проект бюджета на 2022 год нужно скорректировать и направить на финансирование медицины не менее 5%, как предусмотрено законодательством. Поскольку расходы на программу медицинских гарантий является защищенным статьям бюджета, они должны иметь приоритет при разработке проекта бюджета и принятия соответствующего закона, говорится в заявлении.

"Здоровье людей - главный капитал страны. Надлежащее финансирование отрасли - это вопрос сохранения жизни и здоровья людей и возможность продолжить начатые реформы. Украинцы должны получить действительно качественную и доступную медицину, а медики - достойное вознаграждение и достойную социальную защиту", - отмечает "УДАР Виталия Кличко".