"УДАР" Кличка вимагає збільшити у бюджеті-2022 фінансування медицини до 5% ВВП

Проєкт держбюджету-2022 потрібно скорегувати та спрямувати на медицину не менше 5%, як передбачено законодавством. Належне фінансування галузі - це питання збереження життя і здоров'я людей та можливість продовжити розпочаті реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "УДАРу Віталія Кличка", опублікованому на сайті партії в Міжнародний день лікаря.

"За два роки пандемії влада так і не зрозуміла, що належний рівень фінансування медичної галузі - це питання національної безпеки країни. В результаті охорона здоров’я у нас досі лишається недофінансованою. У проєкті бюджету на наступний рік видатки медичної галузі заплановано у розмірі 3,5% ВВП. А згідно із законом "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", має складати не менш ніж 5% ВВП. Отже, у 2022 році медична галузь мала б отримати не 193, а 268 млрд грн.", - йдеться у заяві.

В "УДАРі" підкреслюють: недофінансування медицини ставить під загрозу спроможність медичної системи адекватно реагувати на загрози, пов'язані з пандемією. І знову відкладає на невизначений строк завершення медичної реформи в частині підвищення зарплат лікарям вузької спеціалізації та медичному персоналу.

"УДАР Віталія Кличка" наполягає, що проєкт бюджету на 2022 рік потрібно скорегувати та спрямувати на фінансування медицини не менше 5%, як передбачено законодавством. Оскільки видатки на програму медичних гарантій є захищеними статтями бюджету, вони повинні мати пріоритет під час розробки проєкту бюджету та ухвалення відповідного закону, йдеться в заяві.

"Здоров’я людей - головний капітал країни. Належне фінансування галузі - це питання збереження життя і здоров'я людей та можливість продовжити розпочаті реформи. Українці мають отримати дійсно якісну та доступну медицину, а медики - достойну винагороду та гідний соціальний захист", - зазначає "УДАР Віталія Кличка".