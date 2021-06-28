"Удар" Кличко провел масштабную акцию ко Дню Конституции

Найкращим подарунком для Конституції у День її 25-річчя мають стати знання та дотримання всіх статей кожним із нас – громадян України. Саме тому партія «УДАР Віталія Кличка» провела масштабну акцію до свята Основного Закону. Наші волонтери напередодні та сьогодні роздавали примірники Конституції у населених пунктах по всій державі. Це дає надію, що люди охоче беруть участь у такого роду заходах і з задоволенням нагадують собі ключові статті Головного документу країни. Повага до Дня Конституції починається з кожного із нас, давайте пам’ятати про це щодня, а не лише у свято! Поважаємо Конституцію. Дотримуємося законів. Любимо Україну!