"Удар" Кличка провів масштабну акцію до Дня Конституції

Він зазначив, що найкращим подарунком для Конституції у День її 25-річчя мають стати знання та дотримання всіх статей кожним із нас - громадян України.

"Партія "УДАР Віталія Кличка" провела масштабну акцію до свята Основного Закону. Наші волонтери напередодні та сьогодні роздавали примірники Конституції у населених пунктах по всій державі", - зазначив Палатний.

На його думку, це дає надію, що люди охоче беруть участь у такого роду заходах і з задоволенням нагадують собі ключові статті Головного документу країни.

"Повага до Дня Конституції починається з кожного із нас, давайте пам’ятати про це щодня, а не лише у свято! Поважаємо Конституцію, дотримуємося законів, любимо Україну", - підсумував Палатний.