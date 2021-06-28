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"Удар" Кличка провів масштабну акцію до Дня Конституції

Автор: РБК-Україна

У День Конституції партія "УДАР Віталія Кличка" провела масштабну акцію, на якій роздавали примірники Конституції у населених пунктах по всій країні.

Про це повідомив голова виконкому партії Артур Палатний у Facebook,, опублікувавши відео з акції.

Він зазначив, що найкращим подарунком для Конституції у День її 25-річчя мають стати знання та дотримання всіх статей кожним із нас - громадян України.

"Партія "УДАР Віталія Кличка" провела масштабну акцію до свята Основного Закону. Наші волонтери напередодні та сьогодні роздавали примірники Конституції у населених пунктах по всій державі", - зазначив Палатний.

На його думку, це дає надію, що люди охоче беруть участь у такого роду заходах і з задоволенням нагадують собі ключові статті Головного документу країни.

"Повага до Дня Конституції починається з кожного із нас, давайте пам’ятати про це щодня, а не лише у свято! Поважаємо Конституцію, дотримуємося законів, любимо Україну", - підсумував Палатний.

Найкращим подарунком для Конституції у День її 25-річчя мають стати знання та дотримання всіх статей кожним із нас – громадян України. Саме тому партія «УДАР Віталія Кличка» провела масштабну акцію до свята Основного Закону. Наші волонтери напередодні та сьогодні роздавали примірники Конституції у населених пунктах по всій державі. Це дає надію, що люди охоче беруть участь у такого роду заходах і з задоволенням нагадують собі ключові статті Головного документу країни. Повага до Дня Конституції починається з кожного із нас, давайте пам’ятати про це щодня, а не лише у свято! Поважаємо Конституцію. Дотримуємося законів. Любимо Україну!

Posted by Артур Палатний on Monday, June 28, 2021

Нагадаємо, раніше РБК-Україна написало, що мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Конституції та взяв участь в урочистому засіданні у Верховній раді.

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