Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции и принял участие в торжественном заседании в Верховной раде.

"Конституция - основа нашей государственности, независимости и демократии. 25 лет Основному закону страны - это не так много. Но, первая Конституция в мире, которая распределяла власть по демократическим принципам, - Конституция Пилипа Орлика - была написана и принята именно в Украине", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что сегодня особенно важно, чтобы положения и нормы украинской Конституции были не только декларативными, но и неукоснительно соблюдались всеми институтами власти.

"Я верю, что Украина станет конституционно развитым и правовым европейским государством с высокими стандартами жизни и полным соблюдением демократических прав и свобод каждого гражданина. Как это гарантирует Основной закон нашей страны", - подчеркнул Виталий Кличко.