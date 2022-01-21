"УДАР" Кличко проходит в парламент, - опрос

Если бы выборы в Верховную раду Украины проходили в ближайшее время, девять партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер. Среди них внепарламентские "Украинская стратегия Гройсмана", "Разумная политика" и "УДАР Виталия Кличко", чей рейтинг вырос вдвое за последние несколько месяцев.

По данным опроса, рейтинг партий возглавляет партия "Европейская Солидарность", которую готовы поддержать 14% среди всех опрошенных и 22% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 11% среди всех опрошенных и 18% среди определившихся, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 6% и 10% соответственно, за "Батькивщину" - 5% и 8%. Партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 5% среди всех опрошенных и 7% среди определившихся, партию Мураева "Наши" - 3% и 6% соответственно, партию Разумкова "Розумна політика" - 3% и 5% соответственно, партию УДАР - 3% и 5% соответственно, партию Шария - 3% и 5% соответственно. Остальные партии проходного барьера не преодолевают.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 19 января 2022 года. Размер выборки: 1000 респондентов. Электоральный опрос методом смартфон-интервью не позволяет отображать картину предполагаемого голосования, поскольку панель не покрывает сельских территорий и старшие возрастные группы. Данные носят иллюстративный характер и отражают отношение жителей городов к политическим лидерам страны.