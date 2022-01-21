"УДАР" Кличка проходить до парламенту, - опитування

Якби вибори до Верховної ради України проходили найближчим часом, дев'ять партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр. Серед них позапарламентські "Українська стратегія Гройсмана", "Розумна політика" та "УДАР Віталія Кличка", рейтинг якої зріс удвічі за останні кілька місяців.

За даними опитування, рейтинг партій очолює партія "Європейська солідарність", яку готові підтримати 14% серед усіх опитаних та 22% серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором. За партію "Слуга народу" готові проголосувати 11% серед усіх опитаних та 18% серед тих, хто визначився, за "Опозиційну платформу - За життя" - 6% і 10% відповідно, за "Батьківщину" - 5% та 8%. Партію "Українська стратегія Гройсмана" підтримують 5% серед усіх опитаних та 7% серед тих, хто визначився, партію Мураєва "Наші" - 3% і 6% відповідно, партію Разумкова "Розумна політика" - 3% і 5% відповідно, партію УДАР - 3% та 5% відповідно, партію Шарія - 3% та 5% відповідно. Інші партії прохідного бар'єру не долають.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети у мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення поля: 19 січня 2022 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів. Електоральне опитування методом смартфон-інтерв'ю не дозволяє відображати картину передбачуваного голосування, оскільки панель не покриває сільських територій та старших вікових груп. Дані носять ілюстративний характері і відбивають ставлення мешканців міст до політичних лідерів країни.