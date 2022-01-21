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Чтобы не допустить роста цен, Украина должна активно наращивать добычу собственного газа, - "УДАР"

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Киев, Пятница 21 января 2022 12:57
Чтобы не допустить роста цен, Украина должна активно наращивать добычу собственного газа, - "УДАР" Фото: "УДАР Виталия Кличко" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

"УДАР Виталия Кличко" призывает правительство сделать добычу собственного газа приоритетом на следующие годы и принять неотложные меры для увеличения его добычи, чтобы не допустить роста цен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт партии.

"Увеличение добычи собственного газа - это предохранитель от резкого роста цен на потребительские товары и единственный путь к энергетической независимости. У нашего государства есть все возможности обеспечить себя газом самостоятельно. Для этого нужна только политическая воля и профессионализм. Власти должны наконец перестать играть в кадровые перестановки и заняться реальными делами", - подчеркнули в "УДАРе Виталия Кличко".

В партии отметили, что последние 3 года добыча газа продолжает падать, в то время как цены из-за стоимости энергоносителей растут.

"Несмотря на постоянные заявления властей о необходимости обеспечения украинцев дешевым газом добыча падает третий год подряд. Это происходит на фоне рекордного роста мировых цен на топливо. Промышленность уже работает на грани рентабельности. Меморандум с правительством, которое должен был сдерживать рост цен на газ, вопреки заявлениям властей, не работает. Как результат - уже в январе только хлеб может подорожать более чем на 10%. Удорожают и другие группы товаров. Государственное регулирование цен, которое планирует ввести правительство, не решит проблему, а заставит бизнес прекратить работу", - говорится в заявлении.

"УДАР Виталия Кличко" предлагает ряд шагов, способствующих улучшению ситуации с газоснабжением в стране: проанализировать истинные причины провала программы 20/20 и разработать реалистичную программу увеличения добычи собственного газа из украинских месторождений; направить основные ресурсы в тепломодернизацию жилищного фонда и предоставить адресные субсидии на оплату коммунальных услуг всем нуждающимся; максимизировать усилия по увеличению добычи природного газа на украинских месторождениях не только государственных, но и частных компаний; вернуться к исполнению обязательств перед ЕС по корпоративному управлению ОЭСР, чтобы "Нафтогаз" был независим от прямого правительственного влияния.

Как сообщалось, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко считает, что нехватка угля и газа в хранилищах и рост рыночных цен на них могут привести к подорожанию продуктов, что ударит по карманам многих украинцев и рейтингу власти.

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