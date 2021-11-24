"УДАР" Кличко предложил решение в помощь предпринимателям

"Прежде всего, должны быть установлены прозрачные налоговые правила для всех, с сохранением упрощенной системы для малого бизнеса. Антимонопольное законодательство следует существенно усовершенствовать, чтобы АМКУ начал работать эффективно, без учета «особых интересов» крупного бизнеса. Также власть должна завершить, наконец, судебную реформу, чтобы одинаковые, справедливые правила действовали для всех. И, наконец, необходимым условием благоприятного бизнес-климата есть соблюдение законодательства властью перед всеми инвесторами", - подчеркнула Оксана Продан.

Она отметила, что правительство только декларирует улучшение условий для бизнеса, но лишь на словах. В то же время количество жалоб от бизнеса на нарушение законодательства государственными органами растет рекордными темпами. При этом подавляющее большинство жалоб поступают от малого и среднего бизнеса. Чаще всего предприниматели жалуются на налоговые проблемы (65% всех жалоб), а также на работу правоохранительных органов (15%).

"Улучшение бизнес-климата в стране, а следовательно – рост экономики и уровня жизни всех граждан можно и нужно достигать исключительно мерами системного создания необходимых условий. Вместо создания пустых прожектов вроде "инвестнянь" украинская власть должна бы для начала отказаться от губительных для предпринимателей инициатив, которые усиливают фискализацию и зарегулированность бизнеса. Таких, например, как скандальный законопроект 5600, который атакует украинский бизнес и средний класс украинцев", - подчеркнула представитель "УДАРа".