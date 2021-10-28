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"УДАР Виталия Кличко" предложил 12 шагов для преодоления коронакризиса и поддержки бизнеса

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Киев, Четверг 28 октября 2021 15:12
"УДАР Виталия Кличко" предложил 12 шагов для преодоления коронакризиса и поддержки бизнеса Фото: "УДАР Виталия Кличко" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

"УДАР Виталия Кличко" представил антикризисный план мер по борьбе с эпидемией, смягчению социальных и экономических последствий коронакризиса и восстановлению экономики.

РБК-Украина публикует 12 шагов по преодолению последствий эпидемии коронавируса со ссылкой на сайт "УДАРа".

"Очередная волна эпидемии коронавируса создает критическую нагрузку не только на медицинскую систему, но и на экономику Украины. Необходимо немедленно предпринять ряд шагов, которые помогут украинским семьям и бизнесу преодолеть кризис и заложат реальные механизмы роста экономики", - говорится в заявлении партии.

Для противодействия эпидемии в "УДАРе" предлагают увеличить количество профильных больниц и коек, оборудованных кислородными точками, и ввести контроль за производством и поставками кислорода как за объектами стратегического значения. Также нужно повысить доплаты медперсоналу, подчеркивают в партии.

"Усовершенствовать перечень адаптивных карантинных ограничений, чтобы предотвратить общенациональные локдауны. Обеспечить обычный режим жизнедеятельности полностью вакцинированных лиц. Ввести продуманную систему вакцинирования. До конца года по крайней мере первой дозой вакцины должно быть привито 50% населения, а к началу весны - не менее 70%", - отмечается в плане мероприятий.

Для поддержки бизнеса необходимо упростить и расширить выдачу доступных кредитов и ввести мораторий на повышение налогов до завершения карантина, считают в "УДАРе Виталия Кличко". Медицина должна быть признана приоритетным направлением государственных инвестиций. А отрасли, наиболее пострадавшие от коронакризиса, - получить дополнительные инвестиции из госбюджета.

"Эксперты УДАРа сейчас отдельно разрабатывают План действий по экономическому развитию для Украины. Впоследствии мы обнародуем весь План и детализируем шаги по поддержке бизнеса и обеспечению устойчивого экономического роста для Украины. Вместе мы сможем сделать Украину сильной!" - отмечают в партии Виталия Кличко.

Как сообщалось, политическая партия "УДАР" сегодня активно развивается и готовится участвовать в следующих парламентских выборах как самостоятельный проект.

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Виталий Кличко УДАР
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