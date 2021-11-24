"УДАР" Кличка запропонував рішення на допомогу підприємцям

"Перш за все, мають бути встановлені прозорі податкові правила для всіх, зі збереженням спрощеної системи для малого бізнесу. Антимонопольне законодавство треба суттєво вдосконалити, щоб АМКУ почав працювати ефективно, без врахування «особливих інтересів» великого бізнесу. Також влада має завершити нарешті судову реформу, щоб однакові, справедливі правила діяли для всіх. І, нарешті, необхідною умовою сприятливого бізнес-клімату є дотримання законодавства владою перед всіма інвесторами", - наголосила Оксана Продан.

Вона зазначила, що уряд тільки декларує покращення умов для бізнесу, але лише на словах. Водночас кількість скарг від бізнесу на порушення законодавства державними органами зростає рекордними темпами. При цьому переважна більшість скарг надходять від малого та середнього бізнесу. Найчастіше підприємці скаржаться на податкові проблеми (65% всіх скарг), а також на роботу правоохоронних органів (15%).

"Покращення бізнесклімату в країні, а відтак - зростання економіки та рівня життя всіх громадян можна і потрібно досягати винятково заходами системного створення необхідних умов. Замість створення пустих прожектів на кшталт "інвестнянь" українська влада мала б для початку відмовитися від згубних для підприємців ініціатив, що посилюють фіскалізацію та зарегульованість бізнесу. Таких, наприклад, як скандальний законопроєкт 5600, що атакує український бізнес та середній клас українців», - наголосила представник "УДАРу".