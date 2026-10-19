Удар по Києву пошкодив станцію метро на лівому березі, поруч розірвало рейки

Цієї ночі росіяни двічі вдарили по Києву балістикою. Під час першої атаки пізно ввечері 18 жовтня, попередньо, постраждала будівля медичного центру в Деснянському районі. Загинула одна людина, ще двоє поранені.

Захищатися від балістики Україні дедалі складніше. За даними CNN, у країні знову закінчилися ракети до Patriot, а президент Володимир Зеленський розповів, що США зараз постачають лише 12 таких ракет на місяць.