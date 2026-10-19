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Удар по Києву пошкодив станцію метро на лівому березі, поруч розірвало рейки

03:18 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: після атаки РФ пошкоджено станцію київського метро (Getty Images)

Унаслідок російської атаки в ніч на 19 жовтня пошкоджено одну зі станцій метро на лівому березі Києва. Поруч зі станцією через уламки розірвало ходову та контактну рейки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Яку саме станцію пошкоджено, Кличко не уточнив.

Через влучання уламків біля станції розірвало ходову рейку, якою їдуть поїзди, і контактну рейку, що живить їх струмом.

Чи змінять через це рух метро, поки невідомо.

Цієї ночі росіяни двічі вдарили по Києву балістикою. Під час першої атаки пізно ввечері 18 жовтня, попередньо, постраждала будівля медичного центру в Деснянському районі. Загинула одна людина, ще двоє поранені.

Захищатися від балістики Україні дедалі складніше. За даними CNN, у країні знову закінчилися ракети до Patriot, а президент Володимир Зеленський розповів, що США зараз постачають лише 12 таких ракет на місяць.

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МетроКиївОбстріл КиєваВійна в Україні