Удар по Киеву повредил станцию метро на левом берегу, рядом разорвало рельсы

Этой ночью россияне дважды ударили по Киеву баллистикой. Во время первой атаки поздно вечером 18 октября пострадало здание медицинского центра в Деснянском районе. Погиб один человек, еще двое ранены.

Защищаться от баллистики Украине все сложнее. По данным CNN, в стране снова закончились ракеты до Patriot, а президент Владимир Зеленский рассказал, что США сейчас поставляют только 12 таких ракет в месяц.