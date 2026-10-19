Удар по Киеву повредил станцию метро на левом берегу, рядом разорвало рельсы

В результате российской атаки в ночь на 19 октября повреждена одна из станций метро на левом берегу Киева. Рядом со станцией из-за обломков разорвало ходовую и контактные рельсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Какая именно станция повреждена, Кличко не уточнил.
Из-за попадания обломков возле станции разорвало ходовой рельс, по которому едут поезда, и питающий их током контактный рельс.
Изменят ли из-за этого движение метро, пока неизвестно.
Этой ночью россияне дважды ударили по Киеву баллистикой. Во время первой атаки поздно вечером 18 октября пострадало здание медицинского центра в Деснянском районе. Погиб один человек, еще двое ранены.
Защищаться от баллистики Украине все сложнее. По данным CNN, в стране снова закончились ракеты до Patriot, а президент Владимир Зеленский рассказал, что США сейчас поставляют только 12 таких ракет в месяц.