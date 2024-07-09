Удар по Києву: в "Охматдиті" завершили розбір завалів, а на Сирці знайшли тіла ще трьох жертв

Внаслідок російської атаки на території "Охматдиту" дві особи загинули, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами вісім дітей.

Крім того, мер столиці Віталій Кличко повідомив, що з-під уламків будинку в Шевченківському районі рятувальники дістали тіла ще двох жінок. Загалом уже 10 загиблих мешканців цього будинку.

Пошуково-рятувальна операція на Сирці триває.

Оновлено (12:07)

Кличко повідомив, що тіло ще однієї жінки тільки що дістали рятувальники з-під завалів будинку на Сирці.

"Вже 11 загиблих в цьому будинку", - підсумував він.