Удар по Києву: в "Охматдиті" завершили розбір завалів, а на Сирці знайшли тіла ще трьох жертв

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдиту".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Telegram.
Внаслідок російської атаки на території "Охматдиту" дві особи загинули, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами вісім дітей.
Крім того, мер столиці Віталій Кличко повідомив, що з-під уламків будинку в Шевченківському районі рятувальники дістали тіла ще двох жінок. Загалом уже 10 загиблих мешканців цього будинку.
Пошуково-рятувальна операція на Сирці триває.
Оновлено (12:07)
Кличко повідомив, що тіло ще однієї жінки тільки що дістали рятувальники з-під завалів будинку на Сирці.
"Вже 11 загиблих в цьому будинку", - підсумував він.
8 липня 2024 року окупанти здійснили черговий жорстокий акт терору проти України, завдавши масштабного ракетного удару по мирних містах. Атака розпочалась з обстрілу Кривого Рогу та Кропивницького району. Згодом вибухи пролунали у Києві та Київській області, де спрацювала протиповітряна оборона.
Загалом ворог випустив 38 ракет різних типів. Одна з них влучила в дитячу лікарню "Охматдит", завдавши значних руйнувань та поставивши під загрозу життя дітей та медичного персоналу.
Усі подробиці масованого обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.
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