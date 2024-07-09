Удар по Киеву: в "Охматдете" завершили разбор завалов, а на Сырце нашли тела еще трех жертв

В результате российской атаки на территории "Охматдета" два человека погибли, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами восемь детей.

Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что из-под обломков дома в Шевченковском районе спасатели достали тела еще двух женщин. Всего уже 10 погибших жителей этого дома.

Поисково-спасательная операция на Сырце продолжается.

Обновлено (12:07)

Кличко сообщил, что тело еще одной женщины только что достали спасатели из-под завалов дома на Сырце.

"Уже 11 погибших в этом доме", - подытожил он.