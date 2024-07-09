Удар по Киеву: в "Охматдете" завершили разбор завалов, а на Сырце нашли тела еще трех жертв

В Киеве завершили аварийно-спасательные работы на территории "Охматдета".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.
В результате российской атаки на территории "Охматдета" два человека погибли, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами восемь детей.
Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что из-под обломков дома в Шевченковском районе спасатели достали тела еще двух женщин. Всего уже 10 погибших жителей этого дома.
Поисково-спасательная операция на Сырце продолжается.
Обновлено (12:07)
Кличко сообщил, что тело еще одной женщины только что достали спасатели из-под завалов дома на Сырце.
"Уже 11 погибших в этом доме", - подытожил он.
8 июля 2024 года оккупанты совершили очередной жестокий акт террора против Украины, нанеся масштабный ракетный удар по мирным городам. Атака началась с обстрела Кривого Рога и Кропивницкого района. Впоследствии взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, где сработала противовоздушная оборона.
Всего враг выпустил 38 ракет разных типов. Одна из них попала в детскую больницу "Охматдет", нанеся значительные разрушения и поставив под угрозу жизнь детей и медицинского персонала.
Все подробности массированного обстрела – в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.