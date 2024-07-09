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Удар по Києву: в "Охматдиті" завершили розбір завалів, а на Сирці знайшли тіла ще трьох жертв

Вівторок 09 липня 2024 11:58
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Удар по Києву: в "Охматдиті" завершили розбір завалів, а на Сирці знайшли тіла ще трьох жертв Фото: обстріл "Охматдиту" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдиту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Telegram.

Внаслідок російської атаки на території "Охматдиту" дві особи загинули, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами вісім дітей.

Крім того, мер столиці Віталій Кличко повідомив, що з-під уламків будинку в Шевченківському районі рятувальники дістали тіла ще двох жінок. Загалом уже 10 загиблих мешканців цього будинку.

Пошуково-рятувальна операція на Сирці триває.

Оновлено (12:07)

Кличко повідомив, що тіло ще однієї жінки тільки що дістали рятувальники з-під завалів будинку на Сирці.

"Вже 11 загиблих в цьому будинку", - підсумував він.

Обстріл України

8 липня 2024 року окупанти здійснили черговий жорстокий акт терору проти України, завдавши масштабного ракетного удару по мирних містах. Атака розпочалась з обстрілу Кривого Рогу та Кропивницького району. Згодом вибухи пролунали у Києві та Київській області, де спрацювала протиповітряна оборона.

Загалом ворог випустив 38 ракет різних типів. Одна з них влучила в дитячу лікарню "Охматдит", завдавши значних руйнувань та поставивши під загрозу життя дітей та медичного персоналу.

Усі подробиці масованого обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

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