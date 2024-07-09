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Удар по Киеву: в "Охматдете" завершили разбор завалов, а на Сырце нашли тела еще трех жертв

Вторник 09 июля 2024 11:58
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Удар по Киеву: в "Охматдете" завершили разбор завалов, а на Сырце нашли тела еще трех жертв Фото: обстрел "Охматдета" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве завершили аварийно-спасательные работы на территории "Охматдета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.

В результате российской атаки на территории "Охматдета" два человека погибли, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами восемь детей.

Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что из-под обломков дома в Шевченковском районе спасатели достали тела еще двух женщин. Всего уже 10 погибших жителей этого дома.

Поисково-спасательная операция на Сырце продолжается.

Обновлено (12:07)

Кличко сообщил, что тело еще одной женщины только что достали спасатели из-под завалов дома на Сырце.

"Уже 11 погибших в этом доме", - подытожил он.

Обстрел Украины

8 июля 2024 года оккупанты совершили очередной жестокий акт террора против Украины, нанеся масштабный ракетный удар по мирным городам. Атака началась с обстрела Кривого Рога и Кропивницкого района. Впоследствии взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, где сработала противовоздушная оборона.

Всего враг выпустил 38 ракет разных типов. Одна из них попала в детскую больницу "Охматдет", нанеся значительные разрушения и поставив под угрозу жизнь детей и медицинского персонала.

Все подробности массированного обстрела – в материале РБК-Украина.

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