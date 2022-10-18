Удар по Києву. Частина міста залишилася без світла та води

Через обстріл Києва у вівторок, 18 жовтня, частина столиці залишилася без світла та води.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Так, у житловому масиві Троєщина сталося аварійне відключення води та світла.
"18 жовтня внаслідок обстрілу РФ було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури Деснянського району в місті Києві. Через це було відключено енергообладнання ДТЕК "Київські електромережі", що живить об’єкти водоканалу та житловий масив Троєщина", - підтвердили НП в ДТЕК.
Як додали в компанії, без світла залишилось 50 тисяч клієнтів району.
Як розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону, на Троєщині та деяких районах на Лівому березі Києва дійсно відсутнє водопостачання та електропостачання.
"Працюють як ДСНСники на цьому об'єкті, так і електрики для підключення до резервного живлення для того, щоб з'явились вода і електроенергія в домівках",- додав він
Нагадаємо, у вівторок, 18 жовтня, у Києві пролунали вибухи. Зафіксовано, попередньо, три "прильоти" на Лівому березі столиці. Окупанти вдарили по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі міста.
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