Удар по Киеву. Часть города осталась без света и воды

Так, в жилом массиве Троещина произошло аварийное отключение воды и света.

"18 октября в результате обстрела РФ был поврежден объект критической инфраструктуры Деснянского района в городе Киеве. Из-за этого было отключено энергооборудование ДТЭК Киевские электросети, питающие объекты водоканала и жилмассив Троещина", - подтвердили ЧП в ДТЭК.

Как добавили в компании, без света осталось 50 тысяч клиентов района.

Как рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона, на Троещине и некоторых районах на Левом берегу Киева действительно отсутствует водоснабжение и электроснабжение.

"Работают как ГСЧСники на этом объекте, так и электрики для подключения к резервному питанию для того, чтобы появились вода и электроэнергия в домах", - добавил он.

Обновлено 10.57. По данным "Киевпасстранс", в связи с отсутствием напряжения на Троещине изменено движение троллейбусов и трамваев.