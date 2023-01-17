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Удар по Києву 14 січня: у Повітряних силах розповіли, звідки Росія випустила ракети

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Вівторок 17 січня 2023 21:46
Удар по Києву 14 січня: у Повітряних силах розповіли, звідки Росія випустила ракети Ілюстративне фото: у Повітряних силах розповіли, звідки Росія випустила ракети по Києву 14 січня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти завдали ударів по Києву вранці 14 січня ракетами комплексів С-400 з Брянської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі "5 каналу".

Він нагадав, що Росія почала застосовувати зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400 для ударів по Києву і зараз існує необхідність знищувати ці ЗРК там, де вони базуються.

"Вже півроку вся прифронтова зона - під ударом цих ракет. Нічого не змінилося. Змінився лише напрямок, з якого вони вперше це зробили - Брянська область. С-400 б'є більш ніж на 200 кілометрів", - зазначив Ігнат.

Спікер Повітряних сил додав, що зараз ЗСУ не мають можливості збивати такі ракети, але Сили оборони вже працюють над протидією подібним крокам ворога. Зокрема, йдеться про можливі постачання далекобійного озброєння, про яке Україна просить у Заходу.

Нагадаємо, вранці 14 січня росіяни вдарили по Києву. При цьому повітряну тривогу оголосити не встигли.

Пізніше Гнат розповів, що ракети, ймовірно, летіли по балістичній траєкторії, тому у ЗСУ не було можливості їх виявити і збити.

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