Удар по Киеву 14 января: в Воздушных силах рассказали, откуда Россия выпустила ракеты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире " 5 канала ".

Он напомнил, что Россия начала применять зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 для ударов по Киеву и сейчас существует необходимость уничтожать эти ЗРК там, где они базируются.

"Уже полгода вся прифронтовая зона - под ударом этих ракет. Ничего не изменилось. Изменилось лишь направление, из которого они впервые это сделали - Брянская область. С-400 бьет более чем на 200 километров", - отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что сейчас у ВСУ нет возможности сбивать такие ракеты, но Силы обороны уже работают над противодействием подобным шагам врага. В частности, речь идет о возможных поставках дальнобойного вооружения, о котором Украина просит у Запада.