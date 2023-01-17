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Удар по Киеву 14 января: в Воздушных силах рассказали, откуда Россия выпустила ракеты

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Вторник 17 января 2023 21:46
Удар по Киеву 14 января: в Воздушных силах рассказали, откуда Россия выпустила ракеты Иллюстративное фото: в Воздушных силах рассказали, откуда Россия выпустила ракеты по Киеву 14 января (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты нанесли удары по Киеву утром 14 января ракетами комплексов С-400 из Брянской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире "5 канала".

Он напомнил, что Россия начала применять зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 для ударов по Киеву и сейчас существует необходимость уничтожать эти ЗРК там, где они базируются.

"Уже полгода вся прифронтовая зона - под ударом этих ракет. Ничего не изменилось. Изменилось лишь направление, из которого они впервые это сделали - Брянская область. С-400 бьет более чем на 200 километров", - отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что сейчас у ВСУ нет возможности сбивать такие ракеты, но Силы обороны уже работают над противодействием подобным шагам врага. В частности, речь идет о возможных поставках дальнобойного вооружения, о котором Украина просит у Запада.

Напомним, утром 14 января россияне ударили по Киеву. При этом воздушную тревогу объявить не успели.

Позже Игнат рассказал, что ракеты, вероятно, летели по баллистической траектории, поэтому у ВСУ не было возможности их обнаружить и сбить.

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