Удар по Керчі завдав значних пошкоджень кораблю ЧФ Росії, - ISW

Удар по Керчі

Нагадаємо, 4 листопада у Керчі пролунали вибухи. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили про те, що українські військові вдарили по суднобудівному заводу "Залив" в Криму.

Також стало відомо, що внаслідок атаки було пошкоджено носія "Калібрів" корабель "Аскольд". За наявною інформацією, корабель зазнав значних пошкоджень і, можливо, не підлягає ремонту.

В британській розвідці зазначили, що здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути можливість її переміщення далі від лінії фронту, що затримає постачання нових суден.

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