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Удар по Керчи нанес значительные повреждения кораблю ЧФ России, - ISW

Фото: украинский удар по Керчи серьезно повредил "Аскольд" (kchf.ru)
Автор: Антон Малиновский

Украинский удар по российской верфи в Керчи в оккупированном Крыму 4 ноября нанес значительные повреждения кораблю "Аскольд" Черноморского флота России.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Удар по Керчи

Напомним, 4 ноября в Керчи раздались взрывы. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

Также стало известно, что в результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корабль "Аскольд". По имеющейся информации, корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.

В британской разведке отметили, что способность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит Россию рассмотреть возможность ее перемещения дальше линии фронта, которая задержит поставки новых судов.

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