Удар по Керчи нанес значительные повреждения кораблю ЧФ России, - ISW

Удар по Керчи

Напомним, 4 ноября в Керчи раздались взрывы. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

Также стало известно, что в результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корабль "Аскольд". По имеющейся информации, корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.

В британской разведке отметили, что способность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит Россию рассмотреть возможность ее перемещения дальше линии фронта, которая задержит поставки новых судов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.