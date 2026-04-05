Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Удар по "Каморрі": в Італії схопили легендарного боса мафії, якого шукали понад чверть століття

02:10 05.04.2026 Нд
1 хв
Мелоні привітала поліцію з успіхом
aimg Оксана Гапончук
Фото: в Італії схопили легендарного боса мафії, якого шукали понад чверть століття (Getty Images)

Італійські правоохоронці провели блискучу спецоперацію, затримавши 48-річного Роберто Мацареллу - одного з найбільш розшукуваних злочинців країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

Члена неаполітанського мафіозного угруповання "Каморра" вистежили на мальовничому узбережжі Амальфі.

Вілла, підробні документи та фінал втечі

Мацарелла, який входив до списку «найнебезпечніших розшукуваних осіб» Італії, тривалий час переховувався від правосуддя. Його затримали під час зухвалого рейду на розкішну віллу. Як з'ясувало слідство, мафіозі використовував підроблені документи, щоб орендувати нерухомість і залишатися "невидимим" для спецслужб.

Кривавий слід 2000 року

Слідчі пов'язують затриманого з резонансним злочином 26-річної давнини. Роберто Мацареллу розшукували за участь у смертельній стрілянині в центрі Неаполя у 2000 році. Тоді під час нападу на магазин делікатесів загинули люди, а сам інцидент став одним із найкривавіших епізодів протистояння кланів "Каморри".

Реакція Джорджі Мелоні

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні особисто привітала правоохоронців із успішним завершенням операції. Вона підкреслила, що це затримання є символом невідворотності покарання.

"Це важливий удар по "Каморрі". Це чіткий сигнал про те, що держава не відступить і продовжить безкомпромісну боротьбу з організованою злочинністю", - заявила глава італійського уряду.

